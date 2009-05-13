Приложение для телефона(очень срочно)!

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Закрыт1 заявка269 просмотров

Нужно написать приложение для мобильного телефона, которое будет делать фото с мобильного и отсылать его на емэил. Очень срочно, срок до вечера 18-го !!!!

Пишите в icq 330-112-063

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Fesseg
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