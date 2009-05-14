Необходимо спортировать игру написанную на паскале для ПС на Андроид, соответственно на Джаве. Обязателен опыт разработки экшен игр , знание паскаля, Андроида и особенностей разработки по смартфоны. Присылайте ссылки или примеры работ.
Проект для Symbian 8
Нужны специалисты, работающие под Symbian 8
icq 428870242
Заявки фрилансеров
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