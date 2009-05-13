IPhone приложение

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Закрыт3 заявки132 просмотра

Проект: Car-driver training system which leverages built-in GPS and accelerometer for purposes of real-time optimal-driving training. Есть детальное ТЗ.

Длительность: 1-2 месяца.

Оплата: по договоренностию наличными или на счет СПД.

16 лет назад
Cogniance
Tatyana Fedotova 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров