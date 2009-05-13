Задача под модель КПК HTC 3470 Windows mobile 6.0 (универсальность приветствуется, нижние версии системы Windows поддерживать необязательно) Проект уже был выполнен: http://www.weblancer.net/projects/16686.html Бывший исполнитель не ...
IPhone приложение
Проект: Car-driver training system which leverages built-in GPS and accelerometer for purposes of real-time optimal-driving training. Есть детальное ТЗ.
Длительность: 1-2 месяца.
Оплата: по договоренностию наличными или на счет СПД.
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