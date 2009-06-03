Нужно написать приложение для мобильного телефона, которое будет делать фото с мобильного и отсылать его на емэил. Очень срочно, срок до вечера 18-го !!!! Пишите в icq 330-112-063
Обычная отправка и получения SMS через КПК по TCP
Задача под модель КПК HTC 3470 Windows mobile 6.0 (универсальность приветствуется, нижние версии системы Windows поддерживать необязательно)
Проект уже был выполнен:
http://www.weblancer.net/projects/16686.html
Бывший исполнитель не выходит на связь.
В связи с переходом с delphi 7 на delphi 2009 приложение на КПК перестало корректно работать. Проблема скорее всего с переходом с AnsiChar на Widechar и СМС перестали корректно ходить.
Требуется возобновить работоспособность приложения в экстренном режиме. 1-2 дня - исходники к сожалению утерялись.
Корректировки:
1. Приложение должно постоянно держать связь с сервером по TCP/IP протоколу. КПК соединен локально с сервером через USB. GPRS использовать не нужно.
2. После проекта у специалиста потребуется обучение на программинг КПК за отдельную оплату оговоренную после выполнения текущего задания.
3. В случае если исполнитель владеет дополнительными знаниями по программингу мобильных телефонов также возможен доп. контракт на исполнение и обучение специалистов.
Расчет как обычно, утром работа, вечером оплата, на следующее утро исходники.
То есть: Готовится вариант - я тестирую его на КПК проверяю работу cab файла. После чего оплачиваю. только после оплаты получаю исходники.
Требования с предыдущего проекта на всяк случай для ленивых.
1. Приложение должно постоянно держать связь с сервером по TCP/IP протоколу.
1.1. В случае пропажи соединение автоматическая попытка соединиться каждый 5 сек.
1.2. При отсутствии связи все SMS накапливаются и после появление соединения сразу все отправляются.
2. При постоянном соединении все полученные SMS моментально или раз в 1сек должны отправляться на сервер.
3. Все сигналы, полученные от сервера, моментально или раз в 1 сек отправлять в виде SMS по указанному номеру. (Номер получателя передается в сообщении от сервера).
4. Приложения должно иметь 2 режима:
Режим «Автоматический» – автоматическая загрузка при перезагрузке КПК и работать всегда. Отключение возможно только вручную.
Режим «Ручной» – запуск приложения только вручную.
5. Ведение статистики: Сколько получено и сколько отправлено SMS сообщений.
6. Сфера разработки рекомендуется под .NET framework mobile 2.0 и выше но возможен и другой вариант.
8. По окончанию проекта высылаются исходники заказчику.
9. Интерфейс особо не важен, но корректируется по ходу задания.
ИЩУ НЕСКОЛЬКО ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Выбранные исполнители
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