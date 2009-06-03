Обычная отправка и получения SMS через КПК по TCP

Задача под модель КПК HTC 3470 Windows mobile 6.0 (универсальность приветствуется, нижние версии системы Windows поддерживать необязательно)

Проект уже был выполнен:

http://www.weblancer.net/projects/16686.html

Бывший исполнитель не выходит на связь.

В связи с переходом с delphi 7 на delphi 2009 приложение на КПК перестало корректно работать. Проблема скорее всего с переходом с AnsiChar на Widechar и СМС перестали корректно ходить.

Требуется возобновить работоспособность приложения в экстренном режиме. 1-2 дня - исходники к сожалению утерялись.

Корректировки:

1. Приложение должно постоянно держать связь с сервером по TCP/IP протоколу. КПК соединен локально с сервером через USB. GPRS использовать не нужно.

2. После проекта у специалиста потребуется обучение на программинг КПК за отдельную оплату оговоренную после выполнения текущего задания.

3. В случае если исполнитель владеет дополнительными знаниями по программингу мобильных телефонов также возможен доп. контракт на исполнение и обучение специалистов.

Расчет как обычно, утром работа, вечером оплата, на следующее утро исходники.

То есть: Готовится вариант - я тестирую его на КПК проверяю работу cab файла. После чего оплачиваю. только после оплаты получаю исходники.

Требования с предыдущего проекта на всяк случай для ленивых.

1. Приложение должно постоянно держать связь с сервером по TCP/IP протоколу.

1.1. В случае пропажи соединение автоматическая попытка соединиться каждый 5 сек.

1.2. При отсутствии связи все SMS накапливаются и после появление соединения сразу все отправляются.

2. При постоянном соединении все полученные SMS моментально или раз в 1сек должны отправляться на сервер.

3. Все сигналы, полученные от сервера, моментально или раз в 1 сек отправлять в виде SMS по указанному номеру. (Номер получателя передается в сообщении от сервера).

4. Приложения должно иметь 2 режима:

Режим «Автоматический» – автоматическая загрузка при перезагрузке КПК и работать всегда. Отключение возможно только вручную.

Режим «Ручной» – запуск приложения только вручную.

5. Ведение статистики: Сколько получено и сколько отправлено SMS сообщений.

6. Сфера разработки рекомендуется под .NET framework mobile 2.0 и выше но возможен и другой вариант.

8. По окончанию проекта высылаются исходники заказчику.

9. Интерфейс особо не важен, но корректируется по ходу задания.

ИЩУ НЕСКОЛЬКО ИСПОЛНИТЕЛЕЙ