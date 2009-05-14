Необходимо спортировать игру написанную на паскале для ПС на Андроид, соответственно на Джаве. Обязателен опыт разработки экшен игр , знание паскаля, Андроида и особенностей разработки по смартфоны. Присылайте ссылки или примеры работ.
Разработка приложения для телефонов
Приложение должно быть на виду !!! При установке приложения, в телефоне на раб столе появляется иконка, запускающая SIM-меню, или само приложение дублирует SIM-меню.
В телефоне, чтобы добраться до этого sim-меню, надо полазить по разным папкам и изрядно поискать, где оно находится. Как правило, это 3-й уровень в меню.
Не перетаскивать уже существующую глубоко в меню телефона иконку, а с помощью какого-то приложения создать в телефоне ярлычек, который будет при нажатии активировать (ссылаться на) sim-меню. При клике, приложение должно открывать sim-меню. Неважно каким образом это будет реализовано.
Может это будет не приложение, а что-то иное, типа красивой флэш-заставки, которая так же может активировать сервис sim-меню.
Цель – создать приложение, которое будет поддерживаться максимальным кол-вом телефонов и располагаться в телефоне максимально близко (быть постоянно на виду у пользователя).
Приложение должно будет скачиваться (по GPRS) и устанавливаться пользователем телефона самостоятельно, без использования компьютера.
Вопрос:
можно ли это реализовать? для каких телефонов или платформ (symbian, WM, iphone)? какие сроки разработки? и стоимость вашей работы!
Nokia предлагает для своих телефонов на выбор следующие варианты (см. приложенный файл).
PS: насколько мне известно, подобные приложения могут устанавливаться только в телефоны с операционной системой, но я могу ошибаться.
Приложение будет распространяться через официальные on-line магазины приложений, поэтому оно не должно предполагать взлом ПО телефонов (типа джейлбрейк).
для связи: sivanov собака immo.ru
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