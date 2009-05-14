Портирование игры с Паскаля под Андроид

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  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок376 просмотров

Необходимо спортировать игру написанную на паскале для ПС на Андроид, соответственно на Джаве.

Обязателен опыт разработки экшен игр , знание паскаля, Андроида и особенностей разработки по смартфоны.

Присылайте ссылки или примеры работ.

AndroidJava
16 лет назад
dennisa
Денис 
44 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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