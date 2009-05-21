IPhone Instant Messanger development

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Закрытнет заявок146 просмотров

Условия работы:

Местоположение кандидата: Киев, Украина.

Оплата: договорная нал. или на спд.

Для начала работы необходимо пройти интервью так как этот проект предполагает начало сотрудничества по ряду других проектов на IPhone.

Все детали проекта - на интервью.

Контакты:

Просьба выслать резюме, перечень проектов на [email protected] или связаться через skype: tatyana_fedotova, icq: 319782816, cell: 80674401821

16 лет назад
Cogniance
Tatyana Fedotova 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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