Создание приложения.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен13 заявок370 просмотров

Необходимо создать софт, который решит, такие задачи:

1. Создать базу данных. (Ном. тел., контент, дата, ФИО);

2. Реализовать отсылку контента по заданому номеру моб. телефона (контент для каждого номера уникальный).

Пишите на мейл или звоните на: 8 066 79 79 79 0 - Владимир.

P.S. Стоимость софта 100-250$, оплата в зависимости от результатов. Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве.

16 лет назад
Qzar
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

DavyJones
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$300
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Заявки фрилансеров

DavyJones
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад

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