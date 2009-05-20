Игра 18+ на Carbide.C++ Shareware под Symbian

Нужна игра под Symbian 6-9 с исходниками, что то средней сложности на тему адалта, на ваше усмотрение, с возможностью встроить оплату по смс. Человек отсылает смс, получает ключь активации

Интерфейс должен быть с возможностью локализации, планируется английский и русский.

Принимаем уже готовые варианты.

Цены предлагайте сами.