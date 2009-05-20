Нужны специалисты, работающие под Symbian 8 icq 428870242
Игра 18+ на Carbide.C++ Shareware под Symbian
Нужна игра под Symbian 6-9 с исходниками, что то средней сложности на тему адалта, на ваше усмотрение, с возможностью встроить оплату по смс. Человек отсылает смс, получает ключь активации
Интерфейс должен быть с возможностью локализации, планируется английский и русский.
Принимаем уже готовые варианты.
Цены предлагайте сами.
Заявки фрилансеров
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