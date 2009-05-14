Требуется написать программку для Symbian и WM.

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В связи с отсутствием свободных программистов, требуется:

Приложение после установки которого на рабочем столе создается иконка, при нажатии на иконку запускается другое приложение указанное в настройках нашего приложения. (подобие ярлыка, только с изменяющимися запускным файлом)

В конечном итоге должны быть установочные файлы (.sys, .cab).

Все предложения сотрудничества прошу оставлять здесь либо отправлять на емэйл. (Прошу не стучаться в icq)

16 лет назад
binom777
Сергей 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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