Требуется написать программку для Symbian и WM.

В связи с отсутствием свободных программистов, требуется:

Приложение после установки которого на рабочем столе создается иконка, при нажатии на иконку запускается другое приложение указанное в настройках нашего приложения. (подобие ярлыка, только с изменяющимися запускным файлом)

В конечном итоге должны быть установочные файлы (.sys, .cab).

Все предложения сотрудничества прошу оставлять здесь либо отправлять на емэйл. (Прошу не стучаться в icq)