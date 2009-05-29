Создание игры под iPHONE 3G

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки185 просмотров

Господа,

Требуется программист для создания двухмерной игры для iPhone 3G / iPod touch. Вкратце - пользователь управляет персонажем двигая пальцем по определённой зоне экрана телефона. Более точное описание игры при дальнейшей переписке.

Сроки:

Работа программист, предположительно, могла бы занять примерно неделю, но так как часть графики еще находится в процессе создания, это могло-бы растянуться примерно на месяц. Скажем художник за пару дней нарисует очередной уровень, программист его запрограммирует, потом пару дней "отдыхает", пока художник рисует следующий уровень.

Оплата по факту работы.

Желательно указать портфолио и контакты.

16 лет назад
Robert2007
Роберт 
41 год
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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