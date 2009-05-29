Создание игры под iPHONE 3G

Господа,

Требуется программист для создания двухмерной игры для iPhone 3G / iPod touch. Вкратце - пользователь управляет персонажем двигая пальцем по определённой зоне экрана телефона. Более точное описание игры при дальнейшей переписке.

Сроки:

Работа программист, предположительно, могла бы занять примерно неделю, но так как часть графики еще находится в процессе создания, это могло-бы растянуться примерно на месяц. Скажем художник за пару дней нарисует очередной уровень, программист его запрограммирует, потом пару дней "отдыхает", пока художник рисует следующий уровень.

Оплата по факту работы.

Желательно указать портфолио и контакты.