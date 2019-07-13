Нужен ведущий-диджей для проведения свадьбы 11.09. со своей аппаратурой. Город Санкт-Петербург. Количество человек около 20. Задача предоставлять слово родственникам для поздравления, и регулировать музыкальное сопровождение. В конкурсах нет особой необходимости. С 17 до 22 часов. ...
Аранжировка к полутанцевальному треку
Необходимо написать современную качественную аранжировку к полутанцевальному треку.
Референсы
https://music.yandex.ru/album/7175206/track/49961817
https://music.yandex.ru/album/4432358/track/35515789
По качеству необходимо, чтобы было на уровне данных примеров.
Ищется аранжировщик для постоянного сотрудничества, поэтому интересует, в первую очередь, человек с вменяемыми ценами.
Просьба указывать примеры из портфолио для понимания уровня.
Заявки фрилансеров
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