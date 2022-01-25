Найти песню

$5
Музыка и ЗвукиЗакрыт15 заявок1451 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Хочу найти эту песню

2 года назад
guest_16449320983147
2 года в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Создание битов, битмейкер

    Идет поиск ответственного, опытного и коммуникабельного битмейкера Жанр: рэп/хип-хоп/клаб Желателен опыт работы с музыкантами Есть продажи на различных площадках по продажам битов Понимание музыкальной индустрии и умение работать с исполнителем Пример жанра можете посмотреть во вложенных файлах.

    Музыка и Звуки16 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Найти песню

    Хочу найти песню, слышала ее в начале 00х в ХМАО г.  Мегион крутили по радио, не русская и не американская… не понятный язык, могу только напеть)

    Музыка и Звуки10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • В поиске мужского вокала

    Есть аранжировка, текст, мелодия, нужно просто повторить.  Запись должна быть качественная.  Рассматриваю предложения только с портфолио.

    Музыка и Звуки11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Найти песню из видео на YouTube.

    $3

    В данном видео https://www.youtube.com/watch?v=FiliKeOIAlA с 3:49 минут до 5:33 играет трек, но из-за голоса автора его невозможно зашазамить. Нужно найти название этого трека.

    Музыка и Звуки1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Набрать ноты в программе Sibelius или оцифровать с помощью PhotoScore

    О проекте Это обучающая программа для тех, кто хочет научиться играть на пианино, баяне, аккордеоне. Мне необходимо наполнить сайт нотами в специальных форматах (PNG, MIDI, SVG). Изначальный формат - [url=https://www.avid.com/sibelius]Sibelius [/url](программа для набора нот). Если вам интересна ...

    Музыка и Звуки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Аудио редактировать

    $3

    Нужно редактировать аудио на котором играет музыка и иза этого не слышен разговор .Нужно приглушить музыку для того чтобы был слышен разговор о чём идёт речь

    Музыка и Звуки32 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разобрать шёпот

    Очистить запись от посторонних шумов. Хочу разобрать о чем шепчутся влюбленные. (если получиться - заказ на 4 часа такой записи 😀)

    Музыка и Звуки12 заявок
    Закрыт
    2 года назад