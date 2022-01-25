Создание битов, битмейкер

Музыка и ЗвукиЗакрыт16 заявок1169 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Идет поиск ответственного, опытного и коммуникабельного битмейкера

Жанр: рэп/хип-хоп/клаб

Желателен опыт работы с музыкантами

Есть продажи на различных площадках по продажам битов

Понимание музыкальной индустрии и умение работать с исполнителем

Пример жанра можете посмотреть во вложенных файлах.

2 года назад
guest_16447546268131
2 года в сервисе
Был
2 года назад