Необходима помощь в улучшении качества звучания минусовки. Задача включает удаление лишних звуков, выравнивание звучания и общее улучшение качества. Специалисты должны объективно оценить свои возможности, так как предыдущий исполнитель не смог достичь результата. Минусовка будет предоставлена в личной беседе.
Написать трек
Нужно написать трек максимально похожий на тот который я прикрепил. Цену и сроки обсудим.
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