Нужно написать текст+бит

  1. Биржа фриланса
  2. Музыка и Звуки
Закрыт6 заявок877 просмотров

Нужен небольшой рекламный трек на секунд 20-25. Подробности напишу каждому в личные сообщения. Для начала в ответ жду примеры Ваших битов, песен/треков.

4 года назад
MrDenMan
Денис 
23 года
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Артем
 
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