Всем здравствуйте! Нужен человек для создания звуков для игры. Опыт не имеет значения, звуки не сложные. Все подробности обсудим
Нужно написать текст+бит
Нужен небольшой рекламный трек на секунд 20-25. Подробности напишу каждому в личные сообщения. Для начала в ответ жду примеры Ваших битов, песен/треков.
Заявки фрилансеров
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