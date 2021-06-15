Запись шумная, сделана во время езды на авто, но в начале и конце отчетливо слышно песню. Жанр: melodic dubstep(предположительно). Из воспоминаний: в названии было слово вроде "dreamer" или "wonderland".
Создание звуков для игры
Всем здравствуйте! Нужен человек для создания звуков для игры.
Опыт не имеет значения, звуки не сложные. Все подробности обсудим
Заявки фрилансеров
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