Звуковое Сопровождение для анимационного мультфильма 3 минуты

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Закрыт30 заявок646 просмотров

Нужно сделать Звуковое Сопровождение для мультфильма. Мультфильм по длине 3 минуты, нацелен на детей от 7 до 13 лет. ТЗ по звукам в целом расписано.

Опыт / интерес к видеоиграм и культуре видоигр - это плюс. При успешном выполнении, можно расчитывать на долгосрочное сотрудничество - производим мультфильмы раз в 2 недели.

4 года назад
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