Звуковое Сопровождение для анимационного мультфильма 3 минуты

Нужно сделать Звуковое Сопровождение для мультфильма. Мультфильм по длине 3 минуты, нацелен на детей от 7 до 13 лет. ТЗ по звукам в целом расписано.

Опыт / интерес к видеоиграм и культуре видоигр - это плюс. При успешном выполнении, можно расчитывать на долгосрочное сотрудничество - производим мультфильмы раз в 2 недели.