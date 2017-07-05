«Прокачка» аккаунтов на форумах

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Есть список форумов, на которых нужно оставить 30 комментариев (не меньше). В любых темах, можно отвечать односложно. Требований по количеству символов в сообщениях нет. Главное требование одно – максимальная естественность. Можно кому-то отвечать в ветке или высказывать свое мнение по теме. 

Порядок действий следующий: 

1). Нужно зарегистрировать аккаунт для почты Яндекс; 

2). Нужно зарегистрировать на почту Яндекса аккаунт в самом форуме. 

В отчете нужно прислать следующие данные: 

1). Ссылка на форум (который был дан изначально); 

2). Доступы к почтовому аккаунту Яндекс в виде – логин + пароль + ответ на секретный вопрос; 

3). Доступы к аккаунту форума. 

При приемке работы, будут проверяться работоспособность каждого из аккаунтов (почты и форума). 

От вас нужно указать стоимость прокачки одного такого аккаунта на любом форуме. И ваши контакты в скайпе или телеграме. 

Оплата по факту выполненной работы. Вебмани или Яндекс.Деньги.

6 лет назад
guest_14996202251501
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад