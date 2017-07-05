«Прокачка» аккаунтов на форумах

Есть список форумов, на которых нужно оставить 30 комментариев (не меньше). В любых темах, можно отвечать односложно. Требований по количеству символов в сообщениях нет. Главное требование одно – максимальная естественность. Можно кому-то отвечать в ветке или высказывать свое мнение по теме.

Порядок действий следующий:

1). Нужно зарегистрировать аккаунт для почты Яндекс;

2). Нужно зарегистрировать на почту Яндекса аккаунт в самом форуме.

В отчете нужно прислать следующие данные:

1). Ссылка на форум (который был дан изначально);

2). Доступы к почтовому аккаунту Яндекс в виде – логин + пароль + ответ на секретный вопрос;

3). Доступы к аккаунту форума.

При приемке работы, будут проверяться работоспособность каждого из аккаунтов (почты и форума).

От вас нужно указать стоимость прокачки одного такого аккаунта на любом форуме. И ваши контакты в скайпе или телеграме.

Оплата по факту выполненной работы. Вебмани или Яндекс.Деньги.