Заполнение сайта контентом (около 30 страниц)

$150
Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок249 просмотров
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Требуется качественное заполнение сайта контентом (садово-огородная тематика). Всего около 30 страниц, структуру сайта еще нужно обсудить (конечное число страниц будет зависеть от подобранного материала).

На входе – есть несколько сайтов (свои и конкуренты) на основании которых необходимо подготовить материалы нашего сайта. Если информации недостаточно, необходимо ее найти самостоятельно (темы и критерии поиска будем обсуждать по ходу проекта)

На выходе – нужно получить сверстанные в HTML тексты страниц для публикации на сайте, включая картинки и фотографии.

Сам сайт адаптивный, соответственно требования к верстке необходимо согласовать перед началом работ.

Необходима грамотная работа – орфография, пунктуация, удобочитаемость.

6 лет назад
mpaikov
Максим 
52 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад