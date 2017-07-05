Заполнение сайта контентом (около 30 страниц)

Нужен аккаунт с рейтингом чтобы разместить отзыв на flamp. Отзыв реальный, взят нашим журналистом у клиента по телефону.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется качественное заполнение сайта контентом (садово-огородная тематика). Всего около 30 страниц, структуру сайта еще нужно обсудить (конечное число страниц будет зависеть от подобранного материала).
На входе – есть несколько сайтов (свои и конкуренты) на основании которых необходимо подготовить материалы нашего сайта. Если информации недостаточно, необходимо ее найти самостоятельно (темы и критерии поиска будем обсуждать по ходу проекта)
На выходе – нужно получить сверстанные в HTML тексты страниц для публикации на сайте, включая картинки и фотографии.
Сам сайт адаптивный, соответственно требования к верстке необходимо согласовать перед началом работ.
Необходима грамотная работа – орфография, пунктуация, удобочитаемость.
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