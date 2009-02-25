Добавить на DLE сайт новости

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Нужно добавить на сайт http://spasibovam.ru/ новости.

Новостей нужно 100 штук.

Тематики новостей - смотрите слева в меню. Нужно, чтобы новости были более-менее в равном количестве добавлены во все тематики сайта.

Добавляемая новость не должна содержать посторонних ссылок. В содержании новости не должно быть насилия, секса/эротики, пропаганды чего-либо и т.п. Содержание должно быть таково, чтобы новость было интересно прочитать и через пару месяцев.

При добавлении новости обратите внимание на дополнительное поле "Источник" - в него обязательно вписывайте ссылку на источник новости. Самих источников (сайтов, с которых будет копироваться новость) должно быть не менее десятка - то есть НЕ нужно брать все статьи из одного источника - берите не более 5 новостей с одного сайта.

В кратком содержании новости должна вверху идти одна картинка (закачивается на сайт), далее 1-2 кратких предложения по теме новости. В полном содержании идёт остальная часть новости. (НЕ нужно дублировать в полном содержании краткое содержание.)

При добавлении новости не забывайте указывать категорию, в которую добавляется новость.

Основное содержание новости, если оно большое, должно быть разбито на абзацы, перед каждым новым абзацем вставляется пустая строчка.

В общем, добавляемые новости должны выглядеть точно также, как и те, что есть на сайте сейчас - посмотрите и всё станет ясно.

Каждая добавленная новость будет проверена на соответствие тому, что выше написано (чтобы всё было правильно и аккуратно оформлено).

Добавляемые статьи не должны быть "свежими" - будет даже лучше, если это будут новости 2-3 месячной давности.

Перед добавлением новостей вам соответственно нужно зарегистрироваться на сайте.

Ищется ответственный исполнитель.

По окончании работы вы получаете деньги в wmz и положительный отзыв.

15 лет назад
AlekartRu
Максим 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
GAlexander
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Отлично!
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