Размещать сайты в закладочных сервисах

Мне нужно помещать ссылки на мои сайты в закладочные сервисы например (bobrdobr.ru)

работа несложная даже в ручном режиме, но есть и много вспомогательных программ

конечно лучше если Вы понимаете о чем речь, тогда жду от вас:

цену за прогон (русских сайтов порядка 20), если не знаете их, проинформирую

названия и описания разные от вас (сайты и урлы типовые, при постоянной работе эта задача будет предельно проста)

план работ: я даю ссылку - получаю отчет

заказы будут постоянные, возможно по другим работам (размещение по блогам, форумам)

в личку пожалуйста не пишите, только в проект