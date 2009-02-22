Пополнение контента требуется!

$25
Наполнение сайтовЗакрыт10 заявок404 просмотра
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Требуется Администратор для пополнения определённого контента (Товар) в онлайн шопе (движок XT Commerce)

Сам Шоп на немецком языке, так что примитивные знания языка пригодятся! В-общем нужен человек со следующими знаниями:

Основные знания HTML

Навыки работы с XT Commerce

примитивные знания немецкого

Пополнить надо примерно 200-300 Наименований товара.

15 лет назад
Androgen
Markus Bauer 
43 годаГермания
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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