Пополнение контента требуется!

Необходимо сайт 9-10 стр. ( продающий услуги) наполнить грамотным, актуальным контентом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется Администратор для пополнения определённого контента (Товар) в онлайн шопе (движок XT Commerce)
Сам Шоп на немецком языке, так что примитивные знания языка пригодятся! В-общем нужен человек со следующими знаниями:
Основные знания HTML
Навыки работы с XT Commerce
примитивные знания немецкого
Пополнить надо примерно 200-300 Наименований товара.
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