Контент блогов, Фарма, Английский язык

Здравствуйте.

Имеется три блога, которые необходимо пополнять контентом на английском языке. Контент - либо креатив, либо рерайт статей с других источников (предоставлю).

Тематики - виагра, хербал, антидепрессанты. В день необходимо оставлять по одному посту на каждом, объем 3-5к текста.

Сотрудничество планируется долгосрочное, при отличном исполнении работы будут премии. Оставляйте свои контакты и цену за 1 пост. Писать в личку и icq не нужно, если заинтересуете - обязательно свяжусь сам.