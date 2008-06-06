Нужен контент менеджер работавший с World Press. Сайт www.morefilms.ru - нужно заполнять инфой с подобных сайтов. Ежедневно по 50 постов. Оплата понедельно. Предлагайте ...
Ведение аккаунтов и новостей
Задачи:
- поддерживать активность внутри двух ресурсов (по 3 аккаунта в каждом)
- обновлять новости
- вести общение с посетителями
- повышать посещаемость профилей за счет рассылок и комментариев на страницах
Помесячная оплата (нал. или wmr)
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