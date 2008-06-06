Ведение аккаунтов и новостей

Нужна наполнить каталог товаром. Каталог сделать на VirtueMart(Joomla), так что хотелось бы чтобы у исполнителя был опыт работы с этим компонентом и CMS. Оплата 20 вмз. Сроки завтра к утру. Нужно подойти к этому ответственно. ...