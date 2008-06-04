Есть форум на алкогольную тематику. необходимо изобразить бурную переписку. При создании сообщений, для простоты возможно будет выбирать из списка имя пользователя и время ответа (что бы не тратить время на разные логины под разными именами). ...
Наполнить магазин товарами, последующая поддержка
Для длительного сотрудничества в Москве.
Есть интернет-магазин (пустой) на сайте со статическим каталогом продукции (был до развертывания магазина).
Так вот, требуется перенести в интернет-магазин данные с того статического каталога продукции с проставлением цен из прайса.
Наименований около 300-700 шт:
название, пару фото, несколько полей технических характеристик, подробное и краткое описание.
Скрипт магазина - shop-script premium.
На выбор два варианта работы:
1. разовое наполнение со старого сайта всех наименований
2. пункт 1, но с дальнейшим продолжением пополнения магазина
Удаленно, однако может потребоваться встреча в самом реальном магазине в районе м. Тушинская.
Заявки фрилансеров
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