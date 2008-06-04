Наполнить магазин товарами, последующая поддержка

Для длительного сотрудничества в Москве.

Есть интернет-магазин (пустой) на сайте со статическим каталогом продукции (был до развертывания магазина).

Так вот, требуется перенести в интернет-магазин данные с того статического каталога продукции с проставлением цен из прайса.

Наименований около 300-700 шт:

название, пару фото, несколько полей технических характеристик, подробное и краткое описание.

Скрипт магазина - shop-script premium.

На выбор два варианта работы:

1. разовое наполнение со старого сайта всех наименований

2. пункт 1, но с дальнейшим продолжением пополнения магазина

Удаленно, однако может потребоваться встреча в самом реальном магазине в районе м. Тушинская.