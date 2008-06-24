Наполнение интернет-магазина товарами

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен15 заявок448 просмотров

Есть интернет-магазин, система администрирования, список разделов и товаров. Необходимо наполнить магазин путём копирования описаний и фотографий с ОДНОГО дружественного сайта. Количество позиций от 300 до 1.000.

Ваши предложения по цене и срокам.

17 лет назад
pitono
Артур 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Alenuuza
Алёна 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
$6
7 дней
Несколько раз обращался для наполнения сайтов товарами. Работу делает очень быстро, качественно. Всё понимает без лишних подсказок и обучений. рекомендую.
Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Alenuuza
Алёна 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад

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