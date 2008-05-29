Наполнение базы товаров онлайн-магазина(копи-паст)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт25 заявок366 просмотров

Требуется наполнить базу онлайн-магазина по имеющемуся ассортименту товаров.

Кол-во наименований: около 500

Описания, цены, графика: предоставляется

Срок исполнения: 10 дней

Цена: обсуджается / оплата wmz

Контакт: [email protected]

17 лет назад
ganz-andersen
Ganz 
58 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Обновление контента

    $30

    Требуется ежедневное добавление 15 фотографий с описанием в разные разделы сайта (сайт с обоями). В описании фото описываем что, собственно, на ней изображено. Требования к фото: размер 1600*1200, вес до 700 кб. Фото ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поиск сайтов и добавление статей

    Требуется искать сайт бизнес тематики и добавлять на них статьи со ссылками на источник. Статьи есть. Вам только требуется искать сайты и добавлять на них статьи. Оплата по факту, то есть вижу статью с ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Завершен
    17 лет назад

  • Оформление контента на Битриксе

    Нужно: 1) Заполнить текстом разделы на Битриксе (примерно 20-30 страниц А4, около 30 тыс знаков). 2) Добавить картинки - их надо отформатировать и правильно и красиво расположить по тексту. 3) Проверить ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Размещение статей на сайте

    Нужно срочно контент-менеджеры оплата в зависимости от скорости! цента 3 за 1 статью нужно более 2000 страниц наполнить пишите если что свои цены! работы будет много!

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Статьи юридической тематики

    $20

    Здравствуйте! Нужны 10 статей (разделов на сайт) на юридическую тематику: 1. О компании (Юридическая фирма "Гарант-Право") 2. Услуги (общее описание услуг) 3. Регистрация фирм (обо всех понемножку); ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад