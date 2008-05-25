Нужно изменить название новостей

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок182 просмотра

Их примерно 850 штук. Вот сайт на котором это нужно сделать http://сocku.ru Нужно перефразировать новости, чтоб смысл остался тем же. Пишите пож стоимость работы. Движек ДЛЕ.

17 лет назад
dimastyic
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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