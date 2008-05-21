Требуется написание контента для сайтов различных тематик, в основном для торговли и предоставления услуг.
Подготовка контента для сайта
Есть проект, посвященный инструкциям на бытовую электронику. В связи с нехваткой времени, нет возможности поддерживать проект (пополнять базу инструкций). В связи с этим, ищется человек, который займется этим делом. Задача следующая - необходимо скачивать (желательно, чтобы у Вас был анлим интернет) инструкции на русском языке для бытовой электроники (ссылки могу предоставить + Ваш поиск, если моих ссылок будет нехватать), далее, переименовывать их по определенному шаблону, далее присваивать описания и загонять в архив. Далее необходимо их присылать на проверку и если все ок, то сразу производится оплата. Объемы работы большие и перспектива сотрудничества очень долгая. Оплата за каждые 100 подготовленных инструкций. Первое время помогу научиться, как и что делать, так как есть ряд тонкостей. Конечная цена за партию инструкций (100 штук) пока рассматривается - если у Вас есть конечные предложения, то с удовольствием выслушаю. Естественно из предложений выберу только самые приемлемые для меня.
Внимание! Очень важно, чтобы кандидат был внимательный к деталям и склонен к монотонной работе. Халявщикам сразу прошу не беспокоиться, так как быстренько сделать абы как и получить денежки не получится (придется исправлять все косяки, а после выплаты за партию, сотрудничество с ним прекращается).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется опытный в этом деле человек. Наполнить форум. В среднем 500 постов нужно. предложения в аську.оплата яндекс деньгиНаполнение сайтов2 исполнителяЗакрыт17 лет назад
- $100
Нужен человек который будет добовлять фильмы на сайт.Работа без особых навыков,если человек работал в укозе разбереться сразу.Где брать фильмы,описание,постеры и как работать я расскажу.За 200 добавленных фильмов плачу 5 долларов!Для сравнения-за час легко добовляеться 50 ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Добрый день. Необходимо наполнить сайт дополнительной информацией. На сайте есть основная информация: общее описание. Необходимо как подразделом сделать дополнительную информацию. Кто работал с cmsimple - дается предпочтение. Стучите в аську 484_664-092 ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $75
Есть статический сайт http://www.relativity.ru Есть сайт на Joomla, выполненный в рамках проекта http://www.weblancer.net/projects/44912.html Требуется перенести контент из первого во второе. Соискатель должен уметь работать с контентом в Joomla, ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется наполнить сайт кулинарной тематики. Сайт сверстан. В заданные рубрики нужно подобрать материал, проконтролировать размещение и одновременно протестировать программную часть.Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Нужен человек (или несколько) для создания текстового контента и его размещения. Оплата сдельная, по объёму выполненных работ. Работа прежде всего для начинающих фрилансеров. Предложения бросайте в личку.Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо наполнение ресурса контентом. Тематика - общение/разговорный. Оплата постепенная можно раз в два три дня, можно раз в неделю, не суть. 25$ в неделю. Наполнение необходимо постоянно - несколько раз в день. ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужно заполнить сайт статьями и картинками реальной авиации, желательно определенной авиакомпании. Подробности при личной переписке. Только приватНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $100
Нужно составить описание товаров в интернет магазине (кондиционеры) по техническим характеристикам. Объем около 200 товаров. Лично в моем понимании, это наверно должно происходить таким образом: человек составляет описание к отдельно ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен17 лет назад