Подготовка контента для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок251 просмотр

Есть проект, посвященный инструкциям на бытовую электронику. В связи с нехваткой времени, нет возможности поддерживать проект (пополнять базу инструкций). В связи с этим, ищется человек, который займется этим делом. Задача следующая - необходимо скачивать (желательно, чтобы у Вас был анлим интернет) инструкции на русском языке для бытовой электроники (ссылки могу предоставить + Ваш поиск, если моих ссылок будет нехватать), далее, переименовывать их по определенному шаблону, далее присваивать описания и загонять в архив. Далее необходимо их присылать на проверку и если все ок, то сразу производится оплата. Объемы работы большие и перспектива сотрудничества очень долгая. Оплата за каждые 100 подготовленных инструкций. Первое время помогу научиться, как и что делать, так как есть ряд тонкостей. Конечная цена за партию инструкций (100 штук) пока рассматривается - если у Вас есть конечные предложения, то с удовольствием выслушаю. Естественно из предложений выберу только самые приемлемые для меня.

Внимание! Очень важно, чтобы кандидат был внимательный к деталям и склонен к монотонной работе. Халявщикам сразу прошу не беспокоиться, так как быстренько сделать абы как и получить денежки не получится (придется исправлять все косяки, а после выплаты за партию, сотрудничество с ним прекращается).

17 лет назад
crazyshark
Андрей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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