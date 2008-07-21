Перенести данные со статического сайта на Джумлу

Есть статический сайт http://www.relativity.ru

Есть сайт на Joomla, выполненный в рамках проекта http://www.weblancer.net/projects/44912.html

Требуется перенести контент из первого во второе.

Соискатель должен уметь работать с контентом в Joomla, а так же представлять себе расположение файлов на статических сайтах.

Требуется так же элементарное знакомство с PHP, так как некоторые страницы исходного сайта написаны с применением простейшего PHP.

Переносить данные форума не требуется.