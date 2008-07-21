Перенести данные со статического сайта на Джумлу

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен21 заявка330 просмотров

Есть статический сайт http://www.relativity.ru

Есть сайт на Joomla, выполненный в рамках проекта http://www.weblancer.net/projects/44912.html

Требуется перенести контент из первого во второе.

Соискатель должен уметь работать с контентом в Joomla, а так же представлять себе расположение файлов на статических сайтах.

Требуется так же элементарное знакомство с PHP, так как некоторые страницы исходного сайта написаны с применением простейшего PHP.

Переносить данные форума не требуется.

HTMLJoomlaPHP
17 лет назад
Dims
52 года
21 год в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

koopakaru
42 года
18 лет в сервисе
Была
15 лет назад
17 лет назад
$50
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
О заказчике можно сказать только положительные слова. На мои вопросы реагировал быстро и точно формулировал задачу. С оплатой также не возникало задержек - напротив часть средств была переведена еще до окончания работы, а после окончания работы я еще получила и небольшое дополнительное вознаграждение. Рекомендую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

koopakaru
42 года
18 лет в сервисе
Была
15 лет назад
17 лет назад

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