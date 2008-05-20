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Закрыт5 заявок263 просмотра

Добрый день.

Необходимо наполнить сайт дополнительной информацией.

На сайте есть основная информация: общее описание. Необходимо как подразделом сделать дополнительную информацию.

Кто работал с cmsimple - дается предпочтение.

Стучите в аську 484_664-092

Работа срочная. Оплата мгновенная по факту выполнения. Поэтому любителей тянуть во время сессий не беспокоить.

17 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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