Наполнение форума

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Закрыт6 заявок521 просмотр

Требуется опытный в этом деле человек. Наполнить форум. В среднем 500 постов нужно. предложения в аську.оплата яндекс деньги

17 лет назад
Blackkkkkk
Александр 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранные исполнители

malushka84
Айсылу 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад
Не советую иметь дела с этим испонителем.6 июня принял предложение о наполнение форума всё обсудили обо всё договорились и исполнитель пропал.в аську пишу неотвечает.хотя аська включена и на форум он заходит.вот так вот пропали два дня у меня.очень плохо очень
Whitrus
Руслан 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

malushka84
Айсылу 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад
Whitrus
Руслан 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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