Не советую иметь дела с этим испонителем.6 июня принял предложение о наполнение форума всё обсудили обо всё договорились и исполнитель пропал.в аську пишу неотвечает.хотя аська включена и на форум он заходит.вот так вот пропали два дня у меня.очень плохо очень