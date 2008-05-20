Контент-менеджер для киносайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки237 просмотров

Нужен человек который будет добовлять фильмы на сайт.Работа без особых навыков,если человек работал в укозе разбереться сразу.Где брать фильмы,описание,постеры и как работать я расскажу.За 200 добавленных фильмов плачу 5 долларов!Для сравнения-за час легко добовляеться 50 фильмов(потом быстрее,так как "рука уже набита").Пишите на емаил - [email protected]

17 лет назад
bmw14
Игорь 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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