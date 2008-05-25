Размещение объявления на досках

Работа должна четко соответствовать Техническому Заданию:

Требуется размещение одного объявления на 100 (тематических) досках

Тематика сайта (объявления): химия продажа и поставки

Количество досок: 80-100 (в случае, если 80 досок, то они должны быть проиндексированы Яндексом, а ссылка на сайт должна быть прямой)

Качество досок: модерируемые

Ссылка на сайт: обязательна

Тип регистрации: ручная

Срок исполнения заказа: 2 суток

Отчет: необходим для проверки качества исполнения

Информация (текст объявления): будет предоставлена

Требования к исполнителю: работа в сервисе www.weblancer.net не менее 5-6 месяцев

(не менее 3-4 положительных отзывов)