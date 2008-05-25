Размещение объявления на досках

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки225 просмотров

Работа должна четко соответствовать Техническому Заданию:

Требуется размещение одного объявления на 100 (тематических) досках

Тематика сайта (объявления): химия продажа и поставки

Количество досок: 80-100 (в случае, если 80 досок, то они должны быть проиндексированы Яндексом, а ссылка на сайт должна быть прямой)

Качество досок: модерируемые

Ссылка на сайт: обязательна

Тип регистрации: ручная

Срок исполнения заказа: 2 суток

Отчет: необходим для проверки качества исполнения

Информация (текст объявления): будет предоставлена

Требования к исполнителю: работа в сервисе www.weblancer.net не менее 5-6 месяцев

(не менее 3-4 положительных отзывов)

17 лет назад
pasechnik
Артем 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

andrewml
Андрей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$40
Этот человек, получил задание и предоплату, после чего пропал... К работе обещал приступить сразу же, но так и не начал (на указанный ящик не пришло ни одного письма) На асю не отвечает.... На кошельке BL 2. Предлагает свои услуги в основном в приватном режиме. Думаю, что мы имеем дело с Мошенником! на всякий случай привожу его контакты: Попов Андрей Николаевич (andrewml) E-mail: [email protected] ICQ: 350-668-372 Будьте бдительны!

Заявки фрилансеров

andrewml
Андрей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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