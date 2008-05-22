Добавление заметок на новостные сайты

Очень не сложная работа:

Есть 5 новостных (социальных) сайтов:

digg.com

propeller.com

reddit.com

indianpad.com

socialogs.com

На каждый из них надо добавлять (постить) новости с тех сайтов, адреса которых я дам.

Приблизительно 100 новостей в день, три раза в неделю. Отчет в EXCEL, каждую пятницу.

Оплата 5 центов за новость размещенную на 5 сайтах. В пятницу присылаете отчет, я его проверяю и перевожу 15 wmz.

Заинтересованным стучать в ICQ: 193-674-810