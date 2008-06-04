Подобрать шаблон сайта, разместить контент

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Завершен4 заявки186 просмотров

Изменил и уменьшил проект.

Так думаю пока что хватит вот этого. Работы на 2-3 часа.

1) Подобрать красивый щаблон под Joomla

2) Разместить и оформить на сайте контент - 8 страниц - даю текст,

вы подбираете картинки.

3) Поставить форум vBulletin

Если можете сделать только п1-2 или только п 3 так и напишите и бюджет и сроки.

Пишите сроки и бюджеты!

Joomla
17 лет назад
spherebank
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

kl1de
34 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$25
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

kl1de
34 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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