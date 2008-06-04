Требуется искать сайт бизнес тематики и добавлять на них статьи со ссылками на источник. Статьи есть. Вам только требуется искать сайты и добавлять на них статьи. Оплата по факту, то есть вижу статью с ...
Подобрать шаблон сайта, разместить контент
Изменил и уменьшил проект.
Так думаю пока что хватит вот этого. Работы на 2-3 часа.
1) Подобрать красивый щаблон под Joomla
2) Разместить и оформить на сайте контент - 8 страниц - даю текст,
вы подбираете картинки.
3) Поставить форум vBulletin
Если можете сделать только п1-2 или только п 3 так и напишите и бюджет и сроки.
Пишите сроки и бюджеты!
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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