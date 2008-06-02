Статьи юридической тематики

Здравствуйте!

Нужны 10 статей (разделов на сайт) на юридическую тематику:

1. О компании (Юридическая фирма "Гарант-Право")

2. Услуги (общее описание услуг)

3. Регистрация фирм (обо всех понемножку);

4. Регистрация товарных знаков;

5. Абонентское юридическое обслуживание;

6. Лицензирование, сертификация;

7. Регистрация некоммерческих организаций;

8. Разводы (семейные);

9. Ликвидация предприятий;

10. Контакты (тоже намутить какой-то текст общесодержательный)

Объем каждого текста - 1000 знаков. Цена - 2 у.е./1000 знаков.

Тексты должны быть КАК МИНИМУМ ХОРОШИМ РЕРАЙТОМ (поэтому 2 у.е., а не 1, как обычно предлагают за такую работу...)

За ориентир можно взять http://www.regmaster.ru ("ориентир" не равно "дернуть отсюда")

Заранее благодарю всех за проявленный интерес и предложения!