Поиск сайтов и добавление статей

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Завершеннет заявок464 просмотра

Требуется искать сайт бизнес тематики и добавлять на них статьи со ссылками на источник.

Статьи есть. Вам только требуется искать сайты и добавлять на них статьи. Оплата по факту, то есть вижу статью с ссылкой оплачиваю. Не каталоги статей, а именно сайты бизнес тематики, там, где публикуют бизнес идеи и всё такое. В личку не писать.

17 лет назад
MarketingExpert
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

koven78
Яна 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
Очень ответственная. Такое чувство, что она контролирует каждое действие, а это хорошо, качество работы повышается в разы. Кроме работы по проекту доверил несколько других работ, сделала на отлично. Только положительные эмоции от работы с Яной.
Очень довольна сотрудничеством. Игорь ставит задачи четко и они не меняются в процессе их решения. Договорённость была, что оплата поступит после работы. Деньги переведены в срок. За всё время работы с Игорем не возникло даже мысли о том, что он меня обманет. Платит в оговоренные сроки. Советую.

Заявки фрилансеров

koven78
Яна 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
2 отзыва
17 лет назад

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