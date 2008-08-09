Поиск сайтов и добавление статей

Требуется искать сайт бизнес тематики и добавлять на них статьи со ссылками на источник.

Статьи есть. Вам только требуется искать сайты и добавлять на них статьи. Оплата по факту, то есть вижу статью с ссылкой оплачиваю. Не каталоги статей, а именно сайты бизнес тематики, там, где публикуют бизнес идеи и всё такое. В личку не писать.