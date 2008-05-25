Обновление контента

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка451 просмотр

Требуется ежедневное добавление 15 фотографий с описанием в разные разделы сайта (сайт с обоями). В описании фото описываем что, собственно, на ней изображено.

Требования к фото: размер 1600*1200, вес до 700 кб. Фото должны быть хорошего качества, без "рамочек" и надписей.

15 лет назад
artruss
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров