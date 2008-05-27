Требуется ежедневное добавление 15 фотографий с описанием в разные разделы сайта (сайт с обоями). В описании фото описываем что, собственно, на ней изображено. Требования к фото: размер 1600*1200, вес до 700 кб. Фото ...
Поддержка форума
Необходима поддержка форума на сайте и обновление новостей ещё на 2-х сайтах.
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