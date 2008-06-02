Наполнить сайт контентом (МодХ)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок317 просмотров

Есть сайт. Нужно наполнить контентом. Фотогалереи, тексты и т.д. 70 марок машин. Нужно начинать вносить уже сегодня. CMS - МодХ. Цена - до 50 у.е. за всю работу. Жду предложений с icq. Спасибо.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

ezodoc
44 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
7 отзывов
17 лет назад
$50

Заявки фрилансеров

ezodoc
44 года
19 лет в сервисе
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8 лет назад
7 отзывов
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