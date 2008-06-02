Требуется ежедневное добавление 15 фотографий с описанием в разные разделы сайта (сайт с обоями). В описании фото описываем что, собственно, на ней изображено. Требования к фото: размер 1600*1200, вес до 700 кб. Фото ...
Наполнить сайт контентом (МодХ)
Есть сайт. Нужно наполнить контентом. Фотогалереи, тексты и т.д. 70 марок машин. Нужно начинать вносить уже сегодня. CMS - МодХ. Цена - до 50 у.е. за всю работу. Жду предложений с icq. Спасибо.
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