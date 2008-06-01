Создание описаний

Требуются контент менеджеры для созданий описаний к товарам

Для одного магазина большая часть работы уже сделана

Пример не обработанной позиции-описания:

http://www.serialdvd.ru/serialyi/falkon-bich/falkon-bich-pervyiy-sezon-2.html

http://www.serialdvd.ru/serialyi/simpsonyi/multserial-simpsonyi-devyatyiy-sezon-9.html

http://www.serialdvd.ru/serialyi/gorets/gorets-pyatyiy-sezon-2.html - переделано описание,но не сделана картинка

Пример обработанной позиции-описания

http://www.serialdvd.ru/serialyi/russkie-serialyi/12-stulev-polnaya-kollektsiya-2.html

http://www.serialdvd.ru/serialyi/elli-makbil/elli-makbil-1-5-sezonyi-versiya-na-20-diskah-4.html

http://www.serialdvd.ru/serialyi/alf/alf-pervyiy-sezon.html

Добавлять информацию потребуется в специальном окне к каждой позиции.

Краткая инструкция:

На сайте serialdvd уже есть некоторые описания,они вбиты,необходимо их переделать,некоторые элементы описаний ты

можешь уже найти на сайте (кол-во дисков\языки,доп материалы) и их использовать

Поисковые теги не трогай,все остальное подвергается твоему изучению и изменению.

Если какой-либо пункт ты не находишь для описания в сети (например оригинальное название для русского сериала - оно

и так оригинальное) то поле оставляешь пустым

Видео-ролик:

1) Заходим на сайт http://www.youtube.com

2) Находим нужный ролик (пример: путем использования поисковой формы в верхней части сайта. Вводим название сериала

на рус. или англ. )

3) В появившемся списке найденного выбираем нужный ролик, путем клика по нему или по его названию.

4) Попадаем на страницу ролика, сразу под роликом на странице находиться поле "Embed".

5) Из url страницы (пример: http://www.youtube.com/watch?v=pcjVg7gxvXM&feature=dir) копируем код ролика, который

находится между: [http://www.youtube.com/watch?v] pcjVg7gxvXM [&feature] Тоесть нужный кусок это: pcjVg7gxvXM

6) Вставляем этот код в нужное поле контент панели.

Если сериал есть в наличии на serialplanet.ru то ты должен ссылку на этот сериал (простым копированием) размещать в

каждой соотвующей позиции на serialdvd

Категории и Жанры тебе изменять не нужно - они уже вбиты

Описание товара - просто описание фильма,без подробностей (например Бывший предводитель уездного дворянства Ипполит

Матвеевич Воробьянинов становится обладателем страшной тайны. Теща перед смертью рассказывает ему о фамильных

драгоценностях, спрятанных в одном их 12-ти стульев старинного гарнитура. Ипполит Матвеевич раскрывает тайну почти

что первому встречному: энергичному молодому человеку по имени Остап Бендер)

То же самое в кратком

Страна (страна про-ва сериала или фильма)

В ролях и режиссер - я думаю ясно

Изображение: формат 16:9 или 4:3 (инфу можно найти на amazon.com)

Пример:

изображение: Standart 4:3 (1,33:1)

цвет: PAL (или NTSC)

Звук: имеются ввиду звуковые дорожки Русский DD 2.0 (Перевод ДТВ), English DD 5.1

Субтитры: (см. действующие описания сериала) если их нет,отметка - нет

Продолжительность: - тут имеется ввиду продолжительность серии (будет подправлено)

Общая продолжительность (еще нет,но будет добавлена) можно посмотреть на amazon.com

Кол-во дисков: (см. действующие описания сериала)

Доп. материалы: (к некоторым сериалам есть доп материалы (см. действующие описания сериала)

Опубликовать?: - без изменений

Спец. предложение: - без изменений

Если нет возможности найти какой-либо пункт,то поле оставь пустым.

Помимо этого еще к 4-м магазинам-сателлитам требуется изменить главное описание товара.То есть изменить текст,чтобы он оставался максимально близким по смыслу к оигиналу,но все же отличался от него не только визуально (путем добавления тегов-подчеркиваний и выделения жирным (пример http://www.serialdvd.ru/serialyi/russkie-serialyi/12-stulev-polnaya-kollektsiya-2.html ) ,но и расположением абзацев\изменением предложений и очередности,замены слов синонимами.

Все остальное описание автоматически переносится с главного магазина и изменению не подлежит.

Всего в данный момент в магазине около 4000 позиций.

Принимаются как команды,так и отдельные люди.

Просьба оценить масштаб работы,выставить желаемую оплату и срок выполнения.