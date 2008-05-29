Наполнение базы данных

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт17 заявок515 просмотров

Задача - наполнение и актуализация баз данных организаций.

Пример

http://spreadsheets.google.com/pub?key=pe_mctTNAXTPeSbulfRKXdw

Подробности при отклике по имейл:

[email protected]

17 лет назад
lyks
52 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров