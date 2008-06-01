Требуется ежедневное добавление 15 фотографий с описанием в разные разделы сайта (сайт с обоями). В описании фото описываем что, собственно, на ней изображено. Требования к фото: размер 1600*1200, вес до 700 кб. Фото ...
Перенос каталога
Есть задача, перенести контент (в основном каталог) со старого сайта на новый.
Объем большой, сроки ограничены (не позднее 23.06.08).
Решение задачи на усмотрение исполнителя.
Доступов от старого сайта нет, есть копия сайта на диске.
От нового сайта доступы предоставим.
Старый сайт: cec-mc.ru
Новая структура каталога в приложенном файле.
Условия работы:
скорость, качество, конфиденциальность.
Тестовое заполнение каталога для оценки работы, предоплата, полная оплата после принятия работы заказчиком.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $500
Требуются контент менеджеры для созданий описаний к товарам Для одного магазина большая часть работы уже сделана Пример не обработанной позиции-описания: http://www.serialdvd.ru/serialyi/falkon-bich/falkon-bich-pervyiy-sezon-2.html http://www.serialdvd.ru/serialyi/simpsonyi/multserial-simpsonyi-devyatyiy-sezon-9.html http://www.serialdvd.ru/serialyi/gorets/gorets-pyatyiy-sezon-2.html ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Есть сайт. Нужно наполнить контентом. Фотогалереи, тексты и т.д. 70 марок машин. Нужно начинать вносить уже сегодня. CMS - МодХ. Цена - до 50 у.е. за всю работу. Жду предложений с icq. Спасибо.Закрыт17 лет назад
Нужно забросить контент в сайт на МодХ. Внимательно, качественно :) Жду предложений. Цена - до 0,15 у.е. за единицу. Работы много, сайтов - еще больше. Интересует постоянное сотрудничество. Спасибо. Жду.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Задача - наполнение и актуализация баз данных организаций. Пример http://spreadsheets.google.com/pub?key=pe_mctTNAXTPeSbulfRKXdw Подробности при отклике по имейл: [email protected]Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется наполнение сайта контентомЗавершен17 лет назад
Требуется наполнить базу онлайн-магазина по имеющемуся ассортименту товаров. Кол-во наименований: около 500 Описания, цены, графика: предоставляется Срок исполнения: 10 дней Цена: обсуджается / оплата wmz Контакт: [email protected]Наполнение сайтов25 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно: 1) Заполнить текстом разделы на Битриксе (примерно 20-30 страниц А4, около 30 тыс знаков). 2) Добавить картинки - их надо отформатировать и правильно и красиво расположить по тексту. 3) Проверить ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно срочно контент-менеджеры оплата в зависимости от скорости! цента 3 за 1 статью нужно более 2000 страниц наполнить пишите если что свои цены! работы будет много!Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходима поддержка форума на сайте и обновление новостей ещё на 2-х сайтах.Закрыт17 лет назад