Перенос каталога

Есть сайт. Нужно наполнить контентом. Фотогалереи, тексты и т.д. 70 марок машин. Нужно начинать вносить уже сегодня. CMS - МодХ. Цена - до 50 у.е. за всю работу. Жду предложений с icq. Спасибо.