Перенос каталога

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок241 просмотр

Есть задача, перенести контент (в основном каталог) со старого сайта на новый.

Объем большой, сроки ограничены (не позднее 23.06.08).

Решение задачи на усмотрение исполнителя.

Доступов от старого сайта нет, есть копия сайта на диске.

От нового сайта доступы предоставим.

Старый сайт: cec-mc.ru

Новая структура каталога в приложенном файле.

Условия работы:

скорость, качество, конфиденциальность.

Тестовое заполнение каталога для оценки работы, предоплата, полная оплата после принятия работы заказчиком.

17 лет назад
x-rom
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

progam_developer
Анатольевич 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
4 отзыва(-2)
17 лет назад
$300
3 дня

Заявки фрилансеров

progam_developer
Анатольевич 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
4 отзыва(-2)
17 лет назад

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