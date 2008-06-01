Наполнение форума

Требуются контент-менеджеры на заполнение нового форума!

Тематики:

веб программирование

веб дизайн

Seo

и т.д. сами посмотрите www.forumhtml.ru

Посты буду проверять (что бы не было слизанно с других форумов ) и платить буду так:

За новую тему 4 рублей.

За различные комментарии 2 рубля

Для подробностей заходите на форум и отсылайте мне (adregor - админ) личные сообщение или же отправляйте сообщение на ящик [email protected]