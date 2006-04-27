Для длительного сотрудничества в Москве. Есть интернет-магазин (пустой) на сайте со статическим каталогом продукции (был до развертывания магазина). Так вот, требуется перенести в интернет-магазин данные с того статического каталога продукции с проставлением цен из прайса. Наименований около 300-700 ...