Skopin

Константин Скопин Skopin

 
42 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Разработка сайта на основе шаблона

    Требуется создание сайта на флеш и обычном html с привязкой какой-либо системы управления. http://www.templater.ru/preview.aspx?templateId=17976&amp;id=100№, на его основе требуется собрать сайт с последующей интеграцией обычных html страниц (15-20шт., каждая со своим адресом для удобства продвижения). Основа ...

    HTML
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнить магазин товарами, последующая поддержка

    Для длительного сотрудничества в Москве. Есть интернет-магазин (пустой) на сайте со статическим каталогом продукции (был до развертывания магазина). Так вот, требуется перенести в интернет-магазин данные с того статического каталога продукции с проставлением цен из прайса. Наименований около 300-700 ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка небольшого скрипта на PHP

    $100

    Требуется разработать скрипт на PHP реализующий нижеописанные функции. Он должен собирать из текстового файла строки с объявлениями и в случайном порядке выводить их в статический HTML файл, при этом добавляя после каждой строчки текстовую ссылку «откликнуться» ...

    PHPHTML
    Веб-программирование25 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Привязка дизайна к Joomla

    $100

    Для регулярного сотрудничества требуется php-программист для привязки покупаемых шаблонов сайтов к CMS Joomla (RUS). Требуется в короткие сроки - 1-2 дня привязать к стандартной поставке Joomla купленный дизайн (joomla устанавливается Вами самостоятельно либо нашими силами). При ...

    PHPJoomla
    Системы управления (CMS)18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Помощник оптимизатора/оптимизатор

    $50

    Требуется составлять уникальные описания сайтов для использования в автоматических системах (т.е. самостоятельно размещать ссылки не нужно, надо их только создать и разместить на одном конкретном сайте). Также может потребоваться размещение бизнес статей (статьи придумывать не нужно, ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Портировать каталог товаров производителя с CD на

    Имеется диск с асортиментом каталога товаров производителя. Данные программа хранит в БД Access. Требуется разобраться в структуре базы, и определенные поля и данные портировать в MySQL базу сайта. Сайт управляется CMS на Perl (mod_rewrite). Т.е. по ...

    MySQLPerl
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Красиво наполнить сайт контентом

    $100

    Создается сайт агентства по недвижимости. Исходные статьи и фотографии мы предоставляем (возможно статьи надо будет немного изменить). Общее количество страниц не более 20... Требуется креативно все это разместить и скомпоновать в соответствии с фирменным стилем. ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создать нечеткий дубликат сайта

    $100

    Имеется сайт из 50 статических страниц управляемый CMS. Нужно сделать его дубликат, но так чтобы в глаза не бросалось что это зеркало. Т.е. незначительная переработка маленьких текстов и компоновки описаний из каталога продукции. Начальные условия: хостинг, ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Требуется специалист по Perl и mod_rewrite для доработки кода движка сайта

    Требуется на сайте www.multipumps.ru исправить две ошибки требующие изменения кода движка: 1. http://www.multipumps.ru/?12123 выдается страница совершенно другого сайта (тоже нашего). Даже по любому параметру после ?. Это нужно исправить 2. На заглавной странице есть кнопка-логотип Grundfos. Она ...

    Perl
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад