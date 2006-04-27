Требуется создание сайта на флеш и обычном html с привязкой какой-либо системы управления. http://www.templater.ru/preview.aspx?templateId=17976&id=100№, на его основе требуется собрать сайт с последующей интеграцией обычных html страниц (15-20шт., каждая со своим адресом для удобства продвижения). Основа ...
- Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт15 лет назад
Для длительного сотрудничества в Москве. Есть интернет-магазин (пустой) на сайте со статическим каталогом продукции (был до развертывания магазина). Так вот, требуется перенести в интернет-магазин данные с того статического каталога продукции с проставлением цен из прайса. Наименований около 300-700 ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется разработать скрипт на PHP реализующий нижеописанные функции. Он должен собирать из текстового файла строки с объявлениями и в случайном порядке выводить их в статический HTML файл, при этом добавляя после каждой строчки текстовую ссылку «откликнуться» ...Веб-программирование25 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Для регулярного сотрудничества требуется php-программист для привязки покупаемых шаблонов сайтов к CMS Joomla (RUS). Требуется в короткие сроки - 1-2 дня привязать к стандартной поставке Joomla купленный дизайн (joomla устанавливается Вами самостоятельно либо нашими силами). При ...Системы управления (CMS)18 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется составлять уникальные описания сайтов для использования в автоматических системах (т.е. самостоятельно размещать ссылки не нужно, надо их только создать и разместить на одном конкретном сайте). Также может потребоваться размещение бизнес статей (статьи придумывать не нужно, ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт17 лет назад
Имеется диск с асортиментом каталога товаров производителя. Данные программа хранит в БД Access. Требуется разобраться в структуре базы, и определенные поля и данные портировать в MySQL базу сайта. Сайт управляется CMS на Perl (mod_rewrite). Т.е. по ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Создается сайт агентства по недвижимости. Исходные статьи и фотографии мы предоставляем (возможно статьи надо будет немного изменить). Общее количество страниц не более 20... Требуется креативно все это разместить и скомпоновать в соответствии с фирменным стилем. ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $100
Имеется сайт из 50 статических страниц управляемый CMS. Нужно сделать его дубликат, но так чтобы в глаза не бросалось что это зеркало. Т.е. незначительная переработка маленьких текстов и компоновки описаний из каталога продукции. Начальные условия: хостинг, ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт18 лет назад
Требуется на сайте www.multipumps.ru исправить две ошибки требующие изменения кода движка: 1. http://www.multipumps.ru/?12123 выдается страница совершенно другого сайта (тоже нашего). Даже по любому параметру после ?. Это нужно исправить 2. На заглавной странице есть кнопка-логотип Grundfos. Она ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт18 лет назад