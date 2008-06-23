Выкачать и рассортировать фотографии

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен14 заявок405 просмотров

Необходимо выкачать большой объем качественных фотографий автомобилей , больше 1000 шт., с указанного сайта. И рассортировать их по моделям и маркам. Средний объем фотки 300-500 Кб. Потом закачать их несколькими архивами на указанный FTP.

Работа несложная, но кропотливая, необходима точность при сортировке фоток.

Возможно распределение работы между несколькими исполнителями.

В последствии возможно долгосрочное сотрудничество по наполнению фотоконтентом сайта.

Ваши предложения и вопросы в приват.

17 лет назад
vovansl
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Demiurh
Тут 
88 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
50 отзывов(-3)
17 лет назад
$50
3 дня
Быстро и качественно выполнил работу, был грамотно настроен скрипт, все фотографии (4 Гб) были разложены, как надо и под нужными именами.
Приятный заказчик. Приятные задания. Приятная оплата.

Заявки фрилансеров

Demiurh
Тут 
88 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
50 отзывов(-3)
17 лет назад

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