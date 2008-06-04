Наполнить форум темами/сообщениями

Есть форум на алкогольную тематику. необходимо изобразить бурную переписку. При создании сообщений, для простоты возможно будет выбирать из списка имя пользователя и время ответа (что бы не тратить время на разные логины под разными именами). Ваши предложения по цене, срокам и знании темы. Сообщения в форуме от 10 слов.