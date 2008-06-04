Наполнить форум темами/сообщениями

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Закрыт14 заявок435 просмотров

Есть форум на алкогольную тематику. необходимо изобразить бурную переписку. При создании сообщений, для простоты возможно будет выбирать из списка имя пользователя и время ответа (что бы не тратить время на разные логины под разными именами). Ваши предложения по цене, срокам и знании темы. Сообщения в форуме от 10 слов.

17 лет назад
pitono
Артур 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

avs2
Анна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
2 дня
Lipisinka
Тата 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

avs2
Анна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
Lipisinka
Тата 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад

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