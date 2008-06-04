Есть интернет-магазин, система администрирования, список разделов и товаров. Необходимо наполнить магазин путём копирования описаний и фотографий с ОДНОГО дружественного сайта. Количество позиций от 300 до 1.000. Ваши предложения по цене и срокам.
Наполнить форум темами/сообщениями
Есть форум на алкогольную тематику. необходимо изобразить бурную переписку. При создании сообщений, для простоты возможно будет выбирать из списка имя пользователя и время ответа (что бы не тратить время на разные логины под разными именами). Ваши предложения по цене, срокам и знании темы. Сообщения в форуме от 10 слов.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $500
Требуются контент менеджеры для созданий описаний к товарам Для одного магазина большая часть работы уже сделана Пример не обработанной позиции-описания: http://www.serialdvd.ru/serialyi/falkon-bich/falkon-bich-pervyiy-sezon-2.html http://www.serialdvd.ru/serialyi/simpsonyi/multserial-simpsonyi-devyatyiy-sezon-9.html http://www.serialdvd.ru/serialyi/gorets/gorets-pyatyiy-sezon-2.html ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуются контент-менеджеры на заполнение нового форума! Тематики: веб программирование веб дизайн Seo и т.д. сами посмотрите www.forumhtml.ru Посты буду проверять (что бы не было слизанно ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $400
Есть задача, перенести контент (в основном каталог) со старого сайта на новый. Объем большой, сроки ограничены (не позднее 23.06.08). Решение задачи на усмотрение исполнителя. Доступов от старого сайта нет, есть копия сайта ...Закрыт17 лет назад
- $50
Есть сайт. Нужно наполнить контентом. Фотогалереи, тексты и т.д. 70 марок машин. Нужно начинать вносить уже сегодня. CMS - МодХ. Цена - до 50 у.е. за всю работу. Жду предложений с icq. Спасибо.Закрыт17 лет назад
Нужно забросить контент в сайт на МодХ. Внимательно, качественно :) Жду предложений. Цена - до 0,15 у.е. за единицу. Работы много, сайтов - еще больше. Интересует постоянное сотрудничество. Спасибо. Жду.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Задача - наполнение и актуализация баз данных организаций. Пример http://spreadsheets.google.com/pub?key=pe_mctTNAXTPeSbulfRKXdw Подробности при отклике по имейл: [email protected]Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется наполнение сайта контентомЗавершен17 лет назад
Требуется наполнить базу онлайн-магазина по имеющемуся ассортименту товаров. Кол-во наименований: около 500 Описания, цены, графика: предоставляется Срок исполнения: 10 дней Цена: обсуджается / оплата wmz Контакт: [email protected]Наполнение сайтов25 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно: 1) Заполнить текстом разделы на Битриксе (примерно 20-30 страниц А4, около 30 тыс знаков). 2) Добавить картинки - их надо отформатировать и правильно и красиво расположить по тексту. 3) Проверить ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт17 лет назад