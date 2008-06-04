Требуется рерайт статей сайта с учетом SEO

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт14 заявок336 просмотров

Есть раздел сайта http://www.m-stroykomplekt.ru/catalog/izo/

Что нужно сделать SEO-оптимизированный текст каждой страницы товара из данного раздела > 2000 символов на основе уже имеющегося, при этом сохранить читаемость для клиентов.

После успешного сотрудничества в продолжении все остальные разделы

17 лет назад
Vmelnikoff
Виталий 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Наполнить форум темами/сообщениями

    Есть форум на алкогольную тематику. необходимо изобразить бурную переписку. При создании сообщений, для простоты возможно будет выбирать из списка имя пользователя и время ответа (что бы не тратить время на разные логины под разными именами). ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Закрыт
    17 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина товарами

    Есть интернет-магазин, система администрирования, список разделов и товаров. Необходимо наполнить магазин путём копирования описаний и фотографий с ОДНОГО дружественного сайта. Количество позиций от 300 до 1.000. Ваши предложения по цене и срокам.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Текст для сайта

    Написать текст для сайта: главная, услуги, сайт-визитка, промо-сайт и т.д. Тематика: создание и раскрутка сайтов.

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перенести каталог товаров

    Нужно наполнить каталог товаров информацией. 1. вся информация берется с существующего сайта и переносится на новый 2. кол-во товаров около 150 3. перенести на новый сайт нужно следующее - ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перенести контент

    Есть задача, перенести контент (в основном каталог) со старого сайта на новый. Объем большой, сроки ограничены (работу нужно выполнить до 15.06.08). Решение задачи на усмотрение исполнителя. Доступов от старого сайта ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется много статей

    $250

    Три сайта, тематика "копии часов", "копии vertu" необходимы вменяемые интересные и обязательно SEO оптимизированные под поисковые запросы статьи. Список ключей будет выдан.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Наполнить магазин товарами, последующая поддержка

    Для длительного сотрудничества в Москве. Есть интернет-магазин (пустой) на сайте со статическим каталогом продукции (был до развертывания магазина). Так вот, требуется перенести в интернет-магазин данные с того статического каталога продукции с ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Выкачать и рассортировать фотографии

    Необходимо выкачать большой объем качественных фотографий автомобилей , больше 1000 шт., с указанного сайта. И рассортировать их по моделям и маркам. Средний объем фотки 300-500 Кб. Потом закачать их несколькими архивами на указанный FTP. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Наполнение форума

    Требуются контент-менеджеры на заполнение нового форума! Тематики: веб программирование веб дизайн Seo и т.д. сами посмотрите www.forumhtml.ru Посты буду проверять (что бы не было слизанно ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перенос каталога

    $400

    Есть задача, перенести контент (в основном каталог) со старого сайта на новый. Объем большой, сроки ограничены (не позднее 23.06.08). Решение задачи на усмотрение исполнителя. Доступов от старого сайта нет, есть копия сайта ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад